La especia que reduce la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina

Los aportes de la canela

Con respecto a este tema, el estudio titulado “Antioxidant activity, phenolic compounds and sensory evaluation of infusion formulations based on Sanky (Corryocactus brevistylus) peel and cinnamon (Cinnamomum verum)” indica que de acuerdo con las investigaciones, la canela puede emplearse para controlar la diabetes tipo 2 y mantener el peso corporal.