La fruta con efecto saciante, laxante y diurético que ayuda a combatir la obesidad

Por ejemplo, la cereza —según Tua Saúde— es una fruta compuesta de vitamina A y vitamina C con efectos antioxidantes que neutralizan los radicales libres que dañan las células del organismo y encuentran relación con el envejecimiento prematuro, por lo cual es ideal incluirla en un plan de alimentación balanceado.

Continuando, el consumo regular de cereza también tiene una acción antiinflamatoria que puede ser útil en tratamientos de artritis, ya que las articulaciones se hinchan y esto causa dolor. Además, se debe tener en cuenta que, según explica, la vitamina C incita a la eliminación de ácido úrico, relacionado con la gota.

Las cerezas están compuestas de vitamina C. | Foto: Getty Images

Además, la cereza esta compuesta de antioxidantes como la vitamina C, misma que participa en la formación de colágeno, una proteína que le brinda firmeza a la piel que, a partir de los 25 el organismo disminuye su producción., por lo cual aparecen las arrugas.

La fruta que combate la obesidad

Para lo anterior, la cereza puede ser útil para bajar de peso, no por lo milagrosa, sino porque su efecto diurético, laxante y una sensación de llenura que brinda, reduce el apetito, inhibiendo la ingesta de alimentos que pueden ser perjudiciales.

No obstante, para bajar de peso si es necesario se debe consultar con un profesional de la salud para implementar mecanismo que colaboren con ello.

Además, emociones no reguladas como el estrés o la ansiedad pueden causar efectos negativos, puesto que inciden en el aumento del apetito, incitando a una posible ingesta de alimentos a horas no adecuadas; considerando que no dormir bien también influye en el aumento de peso.