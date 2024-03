La fruta que fortalece el sistema inmune, reduce la presión arterial y la glucosa

Reduce la presión arterial

| Foto: Denver Post via Getty Images

El coco promueve la eliminación de exceso de sodio en el organismo. | Foto: Denver Post via Getty Images

Regula el azúcar en la sangre

Un sistema inmunológico óptimo

El coco, al contar con vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y del grupo B en mínimas cantidades, ayuda a que el sistema inmune esté en óptimas condiciones y los resfriados sean cosa del pasado.

Además, su agua es una bebida isotónica excelente y su aceite resulta antiviral, antimicrobiano y antimicótico, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, según un estudio realizado por la Texas A&M University (Estados Unidos).

Más beneficios del coco

No obstante, recuerdan que si bien el ácido láurico en el aceite de coco es el encargado de actuar sobre la producción de colágeno, no significa que las arrugas o líneas de expresión en el rostro no aparecerán. Por el contrario, lo que hará es contribuir levemente a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel.