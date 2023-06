El ingrediente casero para estimular el colágeno y rejuvenecer la piel

Varios estudios han establecido que el aceite de coco ofrece muchos beneficios para el rostro, cabello o las áreas más sensibles del cuerpo.

De hecho, uno de estos estudios, puntualmente del Centro de Investigación Científica de Yucatán, indicó que el aceite de coco sirve para el fortalecimiento del sistema inmune y hasta para disminuir la formación de caries, debido a su alto contenido de ácido laúrico.

Así mismo, destacan que este aceite sirve para generar una mejoría en la digestión causada por la aceleración del metabolismo y también aumenta el nivel de colesterol bueno en la sangre que se relaciona con la disminución de las enfermedades cardíacas.

Además, desde el Instituto Internacional de Dermatología señalan que, entre los beneficios del aceite de coco, está la reducción de la inflamación y el aumento de la producción de colágeno.

No obstante, recuerdan que si bien el ácido láurico en el aceite de coco es el encargado de actuar sobre la producción de colágeno, no significa que las arrugas o líneas de expresión en el rostro no aparecerán. Por el contrario, lo que hará es contribuir levemente a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel.

Por otra parte, desde el portal Vogue México y Latinoamérica, advierten que el aceite de coco se debe evitar si la persona tiene la piel grasa, ya que puede provocar la aparición de puntos negros.

“Además, si tu piel es sensible, es mejor utilizarlo en pequeñas cantidades o intentar aplicarlo únicamente en un sector de la piel para asegurarse que no te irrite o provoque efectos secundarios”, agregan en Vogue México y Latinoamérica.

¿Cada cuánto hay que exfoliar el rostro, según el tipo de piel?

Exfoliar el rostro es un buen método para mantener el cuidado personal, dado que es una manera de eliminar impurezas, exceso de grasa y darle suavidad a la cara. Sin embargo, realizar este procedimiento depende del tipo de piel.

En primer lugar, Mejor con Salud señala que la exfoliación es un procedimiento de belleza que se realiza sobre la piel. No necesariamente debe hacerse en el rostro, sino que se puede en todo el cuerpo. Para hacer eso, se necesita emplean una serie de productos, algunos naturales y otros químicos, para eliminar las células muertas presentes.

Si bien la piel realiza ese procedimiento naturalmente, hacerlo manualmente es una manera de contribuir al cuidar personal. No realizarlo conlleva a que las células muertas se incrusten con mayor profundidad en el cutis, ocasionando que las imperfecciones (como arrugas o granos) se desarrollen, la piel pierda humedad y haya resequedad.

La exfoliación elimina las arrugas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la exfoliación varía dependiendo del tipo de piel. La investigación Cuidado de la piel seca y atópica de la revista Farmacia Internacional, señala que las personas con piel seca requieren constantemente tratamientos y productos específicos para la exfoliación, debido a que la cutis lo requiere con emergencia. Esta clase de personas tienen más probabilidad de presentar arrugas finas, asperezas y sensación de picor si no se hace nada al respecto.

En ese orden de ideas, se recomienda aplicar productos con características hidratantes y emolientes, los cuales permiten retener agua en la piel y darle la suavidad necesaria. La exfoliación puede hacerse con productos hechos con una base oleosa o de miel y realizarse cada dos semanas.

Otro tipo de piel es la mixta, la cual se caracteriza por acumular con facilidad la grasa en la frente, nariz y barbilla, pero siendo seca en las mejillas. Al ser tan variante este cutis, requiere otros métodos para exfoliar. Previo a este procedimiento, la superficie debe limpiarse cuidadosamente con agua tibia y mantener una rutina de hidratación apta.

Un tipo de exfoliación es con productos caseros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para esta clase de piel, la recomendación es implementar productos que contengan ácido hialurónico, aloe vera y ácido láctico. Frente a su continuidad, la recomendación es una vez por semana.

El tercer tipo de piel es una de las que más requiere ayuda. Las personas con alta cantidad de grasa (especialmente en la adolescencia), tienen un cutis afectado en gran medida, principalmente por el brote de acné. Para exfoliarla se requieren tratamientos tópicos con productos libres de aceites. Al igual que el caso anterior, la sugerencia es llevarlo a cabo una vez cada semana.