La fruta que reduce los gases intestinales y ayuda a eliminar los parásitos

Los problemas estomacales se pueden presentar por el consumo excesivo de comidas; pueden ser hinchazón, dolor, gases intestinales y en el peor de los casos, parásitos.

Diferentes estudios científicos han comprobado que la falta de consumo de nutrientes y minerales ocasionan que se produzcan en mayor medida gases intestinales. La cerveza y las bebidas carbonatadas provocan que en el organismo se libere dióxido de carbono, es decir, que pueden activar afecciones estomacales.

Ahora bien, existen diferentes remedios naturales que previenen dichos malestares, razón por la cual el portal Mejor con Salud recomienda uno a base de papaya y aloe vera. Sin embargo, antes de ponerlos a prueba, la mejor opción será consultar con un profesional de la salud.

Beneficios de la papaya

La papaya se caracteriza por ser rica en nutrientes, especialmente de vitamina A, B y C, además del potasio y la fibra dietética. Esta fruta también actúa como antiinflamatorio, desintoxicante y antioxidante.

La papaya impide la acumulación de desechos en el interior del intestino y mejora la asimilación de proteínas. También combate la infección por parásitos intestinales.

La papaya tienen propiedades antibacterianas o antiinflamatorias.

Beneficios del aloe vera

El cristal del aloe vera es rico en vitamina A y B También se le atribuyen propiedades laxantes, es decir, que mejoran el movimiento intestinal en casos de estreñimiento.

El mencionado portal indica que el aloe vera tiene un efecto antinflamatorio, motivo por el cual combate la digestión y la sensación de pesadez.

Aloe vera tiene grandes beneficios para el organismo.

Infusión para reducir la inflamación y los gases intestinales

Ingredientes:

Tres rodajas de papaya.

Siete cucharadas de aloe vera.

Cinco cucharadas de miel.

Un vaso con agua.

Preparación y modo de consumo:

Pelar y cortar la papaya en cubos.

Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

Procesar hasta conseguir una mezcla homogénea.

Si es necesario, agregar más agua.

Consumir dos veces al día.

La hierba medicinal que favorece la expulsión de gases

De acuerdo con Medline Plus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los gases o flatulencias se refieren al aire en el intestino que sale a través del recto. Si bien corresponden a una reacción natural del cuerpo, en ocasiones pueden resultar incómodos para algunas personas.

Los gases se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos. Asimismo, pueden hacer que el individuo se sienta inflado y desarrolle síntomas como cólicos o retorcijones en el vientre.

La medicina alternativa ofrece numerosas opciones para beneficiar el sistema gastrointestinal. No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en 100 %. Dicho esto, antes de intentar cualquier tratamiento natural, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

El estreñimiento puede ser causado por varios motivos.

Según reseña el portal especializado en salud y bienestar Tua Saúde, el toronjil es una planta medicinal rica en compuestos fenólicos y flavonoides con propiedades calmantes, sedantes, relajantes, antiespasmódicas, analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes.

Esta planta ha sido usada tradicionalmente para tratar diversos problemas de salud, en especial aquellos asociados al sistema digestivo. También ha sido empleada en tratamientos para reducir la ansiedad y el estrés.

“El toronjil contiene citral, un aceite esencial que posee acción antiespasmódica y carminativa, lo que inhibe la producción de sustancias responsables por aumentar la contracción del intestino y, por ende, alivia los cólicos y combate la producción de gases intestinales”, detalla el citado portal.

Para aprovechar los beneficios de esta hierba, una posibilidad es mediante la preparación de té.

Ingredientes:

Una cucharada de hojas secas de toronjil;

Una taza de agua hirviendo.

Preparación: