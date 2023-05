La hierba diurética que mejora la circulación sanguínea en las piernas

Si una persona desea mejorar la circulación, debe tener en cuenta algunos aspectos como dejar de fumar, reducir la ingesta de grasas saturadas y tratar de no permanecer sentado por períodos prolongados, indica el medio especializado Medical News Today.

Cuando una persona sufre de mala circulación puede presentar fatiga, edema, mareos, dolor de cabeza, manos y pies fríos, dolor en las piernas, calambres musculares, latidos cardíacos irregulares, pérdida de cabello y sequedad de la piel, entumecimiento u hormigueo en partes del cuerpo, entre otras.

El portal especializado en salud TuaSáude reseña cuáles son los síntomas más comunes de la mala circulación:

Piel fría, seca o escamosa.

Comezón en las piernas.

Manchas rojas en las piernas.

Presencias de pequeños vasos o várices.

Tobillos y pies hinchados.

Coloración pálida o azulada en las zonas de mala circulación.

Calambres en las piernas.

Sensación de hormigueo, pinchazos o adormecimiento en las piernas.

Ausencia de vellos en las piernas.

Grietas en los talones.

Es preciso señalar que las mujeres pueden ser más susceptibles a este problema, de acuerdo con los expertos, esto se puede dar por la menstruación y los cambios que se dan en el organismo, los tacones, o distintos zapatos que se usan y que no favorecen a este proceso. Sin embargo, no es una situación excluyente, pues muchos hombres también padecen dicha afección.

De acuerdo con el portal Mundo Deportivo, algunas infusiones y remedios naturales, como el diente de león, ayudan a mejorar la circulación.

Es una planta con propiedades depurativas y diuréticas que se pueden aprovechar en una infusión para bajar el ácido úrico. Sus compuestos mejoran el funcionamiento de los riñones y el hígado, y evitan la retención de líquidos, indica una investigación realizada por el Institute Tai Sophia, de Estados Unidos.

Así mismo, suele ser muy usado en tratamientos contra las varices. Para preparar la bebida se necesita una cucharadita de hojas secas de diente de león y una taza de agua. Se ponen las hojas en una taza de agua hirviendo, se tapa la bebida, se deja que repose por 10 minutos y se cuela. Se recomienda ingerir dos tazas de infusión de diente de león al día, durante dos semanas.

Consejos de expertos para mejorar la circulación sanguínea y combatir la retención de líquidos

Pies y piernas son una parte fundamental del cuerpo, y asegurar una buena circulación en esta parte es posible adoptando las medidas de prevención recomendadas por el estudio Stretching your legs may help prevent diseases such as heart diseases and diabetes realizado por The Physiological Society:

Evitar permanecer siempre en la misma postura: Estar sentado o parado por mucho tiempo y en la misma posición ayuda a que la insuficiencia venosa se desarrolle con mayor velocidad.

Colocar las piernas en alto: Al notar que los tobillos o pies inflados, hay que levantar las piernas para que el organismo automáticamente retorne la sangre al corazón. Se recomienda hacer esto al dormir.

Utilizar calzado cómodo: Evitar emplear zapatos de tacón alto o aquellos que son bajos con poca suela son un buen método de prevenir que la circulación se vea afectada.

Evitar cinturones ajustados: Como la sangre bombeada proviene del corazón, es importante que los caminos que la conducen hacia las piernas estén liberados por completo.

Levantar los pies mientras se descansa es una de las recomendaciones para bajar la hinchazón.