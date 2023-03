La hierba medicinal que limpia eficazmente los riñones y reduce los niveles de presión arterial

Por lo general, cuando los riñones no son cuidados como debe ser, empiezan a surgir afecciones como la insuficiencia renal, el cáncer de riñón y los cálculos, que también se conocen como piedras en los riñones.

Existen órganos vitales muy importantes para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo. Uno de ellos son los riñones, los cuales contienen cada uno un millón de estructuras pequeñas llamados nefrones. Estos se encargan de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina que fluye por tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga, según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

Por lo general, cuando los riñones no son cuidados como debe ser, empiezan a surgir afecciones como la insuficiencia renal, el cáncer de riñón y los cálculos, que también se conocen como piedras en los riñones. Esta última afección hace referencia a una “pieza sólida de material que se forma en el riñón debido a sustancias presentes en la orina. Puede ser tan pequeña como un grano de arena o tan grande como una perla. La mayoría de las piedras renales se eliminan del cuerpo sin ayuda médica. Pero algunas veces una piedra no es fácil de eliminar. Puede atorarse en las vías urinarias, bloquear el flujo de orina y causar un gran dolor”, según indica la Biblioteca de Medicina, Medline Plus.

Otro problema muy común en estos órganos es que acumulan muchas toxinas debido a todo lo que se ingiere a diario. De este modo, para mantener completamente limpios los riñones, existen remedios naturales a base de hierbas medicinales que funcionan rápidamente. Una de las hierbas más recomendadas es la cola de caballo, la cual contiene sales minerales, sapónidos, ácidos equisetólido y gálico, flavonoides y taninos.

Según el portal web Andunatura, específicamente, la cola de caballo sirve para tratar la retención de líquidos, las infecciones en las vías urinarias y la pérdida del control de la vejiga. Además, posee propiedades antioxidantes y antiinflamatoria, ayudan a mantener en buen estado otras partes del cuerpo.

Por otra parte, el alto contenido de sílice y potasio que contiene esta hierba la hace hacen un excelente remedio depurativo y remineralizante recomendado en casos de infecciones renales y urinarias e hipertensión arterial.

La cola de caballo tiene propiedades diuréticas y depurativas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo consumir la cola de caballo?

La forma más común de consumir esta planta medicinal es por medio de infusión. Los expertos aconsejan tomar 3 tazas al día antes de cada comida. Para prepararla, solamente se debe colocar una porción de agua a hervir y luego colocar 10 gramos de cola de caballo. Esperar 5 minutos a que la infusión repose para colar y consumir.

Es importante recordar que esta hierba medicinal no se aconseja consumir en casos de irritación de la mucosa gástrica, en periodos superiores a 6 semanas ni durante el embarazo. Tampoco se recomienda el consumo de cola de caballo a personas con déficit de potasio, pacientes con un edema debido a insuficiencia cardiaca y renal, ni en los casos de lesiones cutáneas importantes.

Sencillos hábitos que cuidan los riñones

Es crucial tener un estilo de vida saludable que contribuya a mantenerlos sanos. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos señala algunos hábitos que pueden ayudar a cuidar los riñones:

Los riñones se encargan de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre. - Foto: Getty Images

1. Tener una alimentación saludable

Una dieta sana es clave para disminuir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, indica la Organización Mundial de la Salud. Es de gran relevancia elegir alimentos que sean saludables para el cuerpo.

Incluir frutas y vegetales frescos.

Moderar la ingesta de sal y de azúcar añadidos.

Preparar las comidas con especias en lugar de usar sal.

Intentar hornear o asar las carnes en lugar de freírlos.

Las frutas cítricas, entre ellas la naranja, le aportan gran cantidad de vitamina C al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Elegir alimentos sin o con poca azúcar añadida.

Moderar el consumo de leche al 2%.

Comer alimentos como el trigo integral, arroz integral, avena y maíz de grano entero.

Al momento de mercar leer muy bien las etiquetas de los alimentos.

2. Restringir el consumo del alcohol

El consumo excesivo de alcohol puede tener complicaciones de salud grave, incluyendo diferentes tipos de cáncer como el de cabeza y cuello.

“El alcohol aumenta el riesgo de cáncer de muchas maneras. Los procesos que emplea el cuerpo para descomponer el alcohol producen un compuesto llamado acetaldehído, una toxina que varias organizaciones clasificaron como un probable causante de cáncer en las personas”, explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.