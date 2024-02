La hierba que ayuda a eliminar los líquidos retenidos y limpiar los riñones

No obstante, de acuerdo con el Instituto, las probabilidades de tener enfermedad de los riñones aumentan con la edad y, entre más tiempo se haya padecido diabetes, presión alta, enfermedad cardíaca o un familiar cercano con algún problema de los riñones, hay mayor probabilidad de sufrir de la enfermedad de los riñones.

Por ello, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que los riñones se encuentran ubicados justo debajo de la caja torácica; uno a cada lado de la columna vertebral y es importante señalar que todos los órganos del cuerpo humano son de vital importancia para un buen funcionamiento del organismo y para estar saludables. Por ende, hay que ayudar a estos órganos con diferentes acciones o recetas naturales.

Adicional, porque de acuerdo con Medline Plus, las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir, curar una enfermedad, aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos y “natural” no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, ya que algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos, pues ser tóxicas en dosis altas o también, pueden causar efectos secundarios.