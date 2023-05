¿Cómo se pueden limpiar los riñones de manera natural?

Los riñones son los órganos encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Tal como detalla el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), “eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre. Asimismo, producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes”.

Así pues, es fundamental llevar unos hábitos de vida saludables para mantenerlos en buen estado ya que, de lo contrario, se puede producir una insuficiencia renal, en la cual estos órganos no funcionan adecuadamente como para realizar sus funciones básicas.

Es importante priorizar las consultas médicas para el cuidado de los riñones. - Foto: Getty Images / ericsphotography

Existen dos tipos: insuficiencia renal aguda, la cual se origina de manera repentina y suele ser reversible; y crónica, en la que el daño evoluciona de forma lenta a lo largo de los años y puede derivar en otros problemas de salud presión arterial alta, enfermedad cardíaca o diabetes.

Síntomas de que los riñones pueden estar sufriendo algún problema

Según el NIDDK, a medida que la función renal disminuye pueden aparecer los siguientes síntomas:

• Hinchazón, generalmente en las piernas, pies o tobillos

• Dolor de cabeza

• Picazón

• Cansancio diurno y problemas para dormir por la noche

• Dolor de estómago, pérdida del sentido del gusto o adelgazar

• Producir poca o nada de orina

• Calambres musculares, debilidad o entumecimiento

• Dolor, rigidez o líquido en las articulaciones

• Confusión, problemas de concentración o problemas de memoria.

Es muy importante acudir al médico si se presenta dolor en la espalda o en el costado que no desaparece, sangre en la orina, fiebre y escalofríos, vómitos, orina que huele mal o es turbia y sensación de ardor al orinar.

Ejercitarse puede limpiar lo riñones naturalmente. - Foto: Getty Images

Limpiar los riñones de manera natural

Realizar ejercicio físico

El deporte es una de las principales bases de una vida saludable y, en el caso de la limpieza de los riñones, es esencial para eliminar las toxinas mediante la transpiración, siempre que la actividad sea prolongada.

Cuidar la alimentación

De acuerdo con el portal mundodeportivo.com, “las frutas y las verduras son esenciales para el cuidado de los riñones. En cuanto a las primeras, la sandía, los arándanos, las fresas y la piña son antioxidantes, antiinflamatorias y tienen propiedades depurativas, ideales para limpiar los riñones”. Y, en el caso de las verduras, las más beneficiosas son los vegetales de hoja verde como las espinacas, brócoli, acelgas o lechuga.Asimismo, es muy conveniente evitar la sal, los lácteos enteros, las bebidas azucaradas y la carne roja.

Beber suficiente agua

Tener suficiente líquido en el cuerpo es crucial para mantener la orina diluida y evitar problemas como una posible formación de cálculos renales. La orina de color amarillo oscuro es signo de que no se está ingiriendo suficiente líquido, así, la Organización Mundial de la Salud OMS) recomienda beber entre 1,5 y 3 litros de agua al día.

Tomar agua ayuda a tener más vitalidad y energía. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Evitar el alcohol y el tabaco

El alcohol provoca una inflamación en los riñones, puede alterar los mecanismos de control hormonal que rigen y produce un desequilibrio en los electrolitos. De la misma forma, fumar puede dañar casi todos los órganos del cuerpo, incluidos los riñones, ya que disminuye el flujo sanguíneo hacia estos.

Tomar tés e infusiones

Algunas infusiones como la cola de caballo o el diente de león son muy populares por sus propiedades diuréticas. Ayudan a combatir la retención de líquidos y favorecen la micción, cosa que facilita la eliminación de toxinas del riñón.

Es importante que sea un nutricionista quien guie el plan de alimentación y establezca una dieta nefrosaludable. Además, a parte de la aplicación de todos estos hábitos, también es importante prestar atención a los medicamentos que se toman y conocer la historia familiar.