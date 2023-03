La infusión que mejora la memoria, regula la glucosa y ayuda a perder peso

No se deben usar remedios herbales sin antes hablar primero con un experto de la salud.

Las infusiones son bebidas que se preparan con agua e ingredientes naturales y aportan varios beneficios a la salud como, por ejemplo, ayudan a mejorar la memoria, regulan la glucosa, controlan los niveles del colesterol y hasta ayudan con la pérdida de peso.

“Las plantas medicinales están compuestas de principios activos que, una vez ingeridos, se absorben, metabolizan, distribuyen y excretan siguiendo las mismas vías que los fármacos”, señaló un estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos.

Las infusiones son bebidas a base de agua e ingredientes naturales. - Foto: Foto: Getty images.

Ese es el caso del té negro, pues el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ reveló que “el consumo regular de una taza de té negro durante por lo menos unos tres meses podría ayudar a disminuir el apetito y acelerar el metabolismo, favoreciendo así la pérdida de peso. Sse cree que esta propiedad se podría deber al contenido de cafeína y a su elevado poder antioxidante derivado de las flavonas que contiene este tipo de té”.

Asimismo, explicó que “el té negro tiene compuestos fenólicos que ayudan regular la glucemia de la sangre, siendo un buen apoyo en caso de diabetes o prediabetes, debido al efecto curativo que tiene sobre las células β del páncreas”.

El té negro tiene diversos beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Sobre la misma línea, indicó: “Otro beneficio del té negro es mantener el cerebro alerta, esto se debe a que contiene cafeína y L-teanina que mejoran el rendimiento cognitivo y aumentan el estado de alerta, por lo que es una buena opción para el desayuno o después de la comida y su efecto puede notarse alrededor de 30 minutos después de su ingesta”.

No obstante, hay que señalar que beber más de cuatro tazas de té negro al día posiblemente no sea seguro, pues beber grandes cantidades puede causar efectos secundarios debido al contenido de cafeína y estos efectos secundarios pueden variar de leves a graves e incluyen dolor de cabeza y latidos cardíacos irregulares, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Las infusiones son consumidas por muchas personas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre la misma línea, el portal portugués indicó que no se recomienda el consumo de té negro en mujeres embarazadas.

“Tampoco se recomienda el té negro en personas con problemas de hipertensión arterial, ya que esta hierva tiene un ligero efecto sobre el aumento de la presión arterial por el contenido de cafeína”, agregó Tua Saúde.

Adicional, añadió que “el consumo de té negro debe ser tomado con precaución en personas con deficiencia de hierro, pues esta hierba tiene compuestos, como los taninos, que disminuyen su absorción, siendo recomendado tomar el té por lo menos una hora después de las comidas principales”.

De todos modos, antes de consumir alguna infusión lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Cómo elegir y usar hierbas medicinales de manera segura

No hay que darle suplementos herbales a los niños ni se deben emplear si se tiene más de 65 años de edad.

No usar remedios herbales sin hablar primero con un experto de la salud y en especial si se está tomando cualquier medicamento.

No utilizarlos si se está en embarazo o amamantando.

No usarlos si se va a tener una cirugía.