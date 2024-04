La periodista Marcela Sarmiento presenta ‘Después del amor’, un pódcast para aprender a vivir el duelo

Con esas experiencias a cuestas, nació el pódcast Después del amor, un viaje emocional a través del duelo y la reinvención tras una pérdida, en el que Marcela conversa con varios invitados sobre qué hacer con ese amor que queda en el fondo del alma cuando “quien amamos ya no está”.

Marcela Sarmiento: Siempre fue una inspiración en muchos sentidos. Él me introdujo al mundo de la radio, a través de su familia: de su papá, un gran radiodifusor, Julio Nieto Bernal, y de su hermano Andrés. Inspiraba al ser tan apasionado con su trabajo; lo que se proponía lo sacaba adelante, y ese legado sigue vivo en todas las personas que lo conocimos. Y no encontré otra manera de homenajear a un hombre de radio que con un pódcast.

M.S.: Al comienzo, es duro. Los primeros años son de recuperación emocional. Uno se pregunta: ¿cómo se va esta persona, si yo todavía estoy tan llena de ella? Su voz, su olor, sus recuerdos. Toma tiempo y voluntad. El duelo es como el amor: va y viene, como las olas. Días de hacerse preguntas y otros de hallar respuestas: por qué la vida te quita cosas, y aprender a gestionar ese sentimiento. No puede ser llanto y dolor, el reto consiste en autogestionar esos sentimientos. Porque además, en casos como el mío, quedaron dos hijas. Entonces, dejas el duelo a un lado y te pones en modo supervivencia.

M.S.: No. Cada episodio de Después del amor narra una experiencia personal sobre el duelo, desde la negación hasta la aceptación. Los invitados son la escritora española Rosa Montero,viuda; Piedad Bonnet, que habla de la pérdida de su hijo; Daniel Samper Ospina, que nos pone frente al duelo de perder una mascota, a Serafín, su perro, que llega a ser parte fundamental de la vida de una familia, y están también los testimonios del periodista Jordi Évole y del actor y comediante Héctor Suárez Gomís. Al duelo hay que ponerle palabras, y este pódcast ayuda en eso.

M.S.: No creo que haya un tiempo exacto. Todo el mundo hace lo que puede, con los recursos que tiene, los emocionales, los del tiempo. Yo demoré en abrazar mi duelo porque tenía dos hijas y mi carrera. Yo estaba en Madrid, y con ellas y con Alejandro íbamos a radicarnos en Miami para empezar una nueva vida como familia, y la muerte nos sorprende en medio de todos los cambios que eso implica. Él muere solo en Estados Unidos. Todo fue muy caótico. Pero, aún en medio de ese dolor y de la idea de que siempre dolerá que ese ser se haya ido, no está bien quedarse en la tristeza patológica y en los días de oscuridad en los que no quieres comer.