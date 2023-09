La planta medicinal que combate la fatiga, cuida la salud cardiaca y protege la piel

De acuerdo con Medline Plus , sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la fatiga se puede dar como una respuesta normal al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. “La fatiga es un síntoma común y por lo regular no se debe a una enfermedad seria, pero puede ser un signo de un trastorno físico o mental más grave”, advierte el portal.

Es crucial precisar que este problema no es lo mismo que la somnolencia, pues esta última es sentir la necesidad de dormir, mientras que la primera es una falta de energía y motivación. No obstante, la somnolencia puede ser uno de los síntomas que acompañen a la fatiga, aunque puede que no se presente en todos los casos.