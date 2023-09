La planta que estimula la insulina y ayuda a bajar la glucosa en la sangre

La diabetes es una enfermedad prolongada que se caracteriza debido a que el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre, lo que genera altos niveles de esta sustancia en el cuerpo y eso puede derivar en graves problemas de salud.

Medline Plus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que la insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar la glucosa en la sangre, por lo que la diabetes es causada cuando hay muy poca producción de insulina, resistencia a esta o, en algunos casos, las dos situaciones.

La diabetes es la quinta causa de muerte en personas entre los 30 y 70 años en Colombia. | Foto: Future Publishing via Getty Imag

“Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en la sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía”, indica el portal.

Hay dos tipos de diabetes, está la tipo 1 que no es tan común y se caracteriza porque el cuerpo no produce o genera muy poca insulina, algo que ocurre generalmente porque las células del páncreas que se encargan de este proceso están dañadas y dejan de trabajar. Por otro lado, la diabetes tipo 2, la más común de estas enfermedades, se produce porque el organismo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería.