La fruta apta para diabéticos que evita los picos de glucosa

Las frutas aptas para diabéticos

Una de las principales fuentes de energía en el cuerpo, la cual proviene de los alimentos, es el azúcar, y la insulina es la hormona, producida por el páncreas, que se encarga de ayudar a controlar la cantidad de esta sustancia que circula por la sangre, permitiendo que ingrese a las células y sean usadas como energía. Cuando se padece diabetes tipo 1, el cuerpo suele no producir insulina y cuando se tiene diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.