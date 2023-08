La potente semilla que equilibra el azúcar en la sangre y reduce la resistencia a la insulina

Según explicó la entidad internacional especializada en temas de salud, cuando los niveles de esta sustancia en la sangre no se controlan, pueden ocasionar ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

En medio de esta enfermedad hay una hormona que cumple un papel fundamental a la hora de hablar de diabetes: insulina. La biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, Medline Plus explica que la insulina es una hormona que se encarga de hacer que el azúcar o glucosa presente en la sangre pase a las células : “La glucosa proviene de los alimentos y las bebidas que se consumen todos los días y es la principal fuente de energía del cuerpo ”.

La insulina cumple un papel importante para que no haya demasiada azúcar en la sangre, pero tampoco menos de la que necesita el organismo. Cuando hay niveles anormales de glucosa en la sangre se pueden presentar diferentes complicaciones de salud, entre ellas la diabetes.

Pese a que este es un superalimento se recomienda no abusar de su ingesta, según Mejor con Salud la dosis diaria para los adultos varía entre 13 y 15 gramos (dos cucharadas). Por su parte, los niños no deben tomar más de 6 gramos, es decir, una cucharadita que no sea llenada en exceso.