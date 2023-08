La planta que ayuda a equilibrar la glucosa en la sangre y recomiendan a los pacientes con diabetes

“Sucede cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedades en los riñones”, informó el CDC.

Cuando el cuerpo no produce insulina, debido a una reacción del sistema inmunitario, la diabetes es tipo 1 . Entretanto, cuando el cuerpo produce insulina, pero no la utiliza de la manera adecuada para regular el azúcar en la sangre, la diabetes es de tipo 2.

En ese contexto, algunos estudios han dado cuenta de lo beneficiosa que puede ser la sábila para regular los niveles de azúcar en la sangre y combatir la diabetes. De acuerdo con el estudio, Beneficial effects of Aloe vera in treatment of diabetes: Comparative in vivo and in vitro studies, que fue probado en animales, la planta ha sido de bastante utilidad para esta afección.