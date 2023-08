Estas son las 10 claves para poder dormir cuando se tiene calor

Algunas noches las personas se acuestan con el fin de descansar y dormir luego de una larga jornada; sin embargo, una vez en la cama, los individuos se quedan mirando el techo de la habitación y no logran conciliar el suelo para poder dormir plácidamente.

En este mismo sentido, vale la pena destacar que este es un hecho frecuente, y cuando no se duerme de manera placentera, no se descansa. Las largas jornadas de trabajo o las actividades diarias son culpables de que no se logre alcanzar el sueño, porque provocan una activación del metabolismo y hace que las personas se mantengan activas.