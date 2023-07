¿Qué es lo que más sube la presión arterial?

- Foto: Future Publishing via Getty Imag

La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias y cuando la fuerza es muy alta constantemente, se conoce como presión arterial alta o hipertensión, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión, pero apenas uno de cada cinco adultos hipertensos (el 21 %) tiene controlado el problema.

No obstante, la presión arterial alta no tiene síntomas y la única manera de averiguar si se tiene presión arterial alta es a través de chequeos regulares y Medline Plus, señaló que las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El número superior se denomina presión arterial sistólica. El número inferior se llama presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mm Hg) y los siguientes son los niveles:

Una presión arterial normal es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) es mayor a 130/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Si el número superior de la presión arterial está entre 120 y 130 mm Hg y el número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.

La mayoría de las personas que padecen de presión arterial alta no padecen síntomas. Sin embargo, algunas personas con hipertensión pueden presentar los siguientes síntomas:

Dolores de cabeza.

Falta de aire.

Sangrados nasales.

De acuerdo con Mayo Clinc, hay varios factores que pueden causar la presión arterial alta y son los siguientes:

Fumar.

Falta de ejercicio.

Edad.

Antecedentes familiares.

Obesidad.

Consumo excesivo de alcohol.

Afecciones crónicas.

Estrés.

Niveles bajos de potasio.

Las semillas de chía son ricas en antioxidantes que ayudan a controlar la diabetes, el colesterol y la hipertensión. Además, sus propiedades antiinflamatorias y laxantes, entre otras, están respaldadas por la evidencia científica, según una revisión de estudios publicada en Journal of Food Science and Technology, citada por la nutricionista Carla Zaplana, en una publicación del portal Cuerpo Mente.

Se considera que estas semillas son aliadas del corazón y uno de los beneficios que brindarían para cuidar este órgano es que ayudan a controlar la presión arterial. Esto se debe a su gran contenido en antioxidantes que ayudan a conservar los vasos sanguíneos en buen estado. Se dice que su ingesta contribuye a disminuir las lipoproteínas LDL, es decir, el colesterol malo y aumenta las HDL, el colesterol bueno.

Una investigación realizada por científicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de México, determinó que este alimento puede contribuir a la prevención y tratamiento contra la hipertensión, sin presentar los efectos secundarios de los medicamentos clínicos que se utilizan regularmente para contrarrestar esta afección.

Esto se debe también a los beneficios generales que brinda este producto en el organismo al mejorar la digestión y el sistema circulatorio, favoreciendo la movilidad de los lípidos como el colesterol y los triglicéridos. Además, contribuye a disminuir el peso y la grasa del cuerpo, debido a sus grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, según determinaron en el análisis.

Adicionalmente, el portal Tua Saúde indica que estas semillas poseen una buena cantidad de fibras insolubles, es decir, que no se disuelven en el agua, y por esto, cuando se consumen contribuyen a eliminar la grasa presente en la alimentación a través de las heces.

Esto evita que esta llegue a la sangre y se acumule con el riesgo de formar placas en las arterias. Por esta razón, las semillas de chía son buenas para favorecer la circulación.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud.