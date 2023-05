La verdura que ayuda a prevenir la anemia por déficit de hierro

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Entre las afecciones que más debilitan el organismo está la anemia, una enfermedad en la cual se carece de glóbulos rojos que son los que le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. De acuerdo con Mayo Clinic, la anemia puede ser temporal o prolongada y puede variar de leve a grave, por lo que siempre es importante saber cuáles son las causas de este padecimiento.

Como tal, la anemia tiene distintos tipos, uno de ellos es la deficiencia por déficit de hierro, que como su nombre lo indica se debe básicamente a la falta de este poderoso nutriente en el cuerpo; de modo que sin hierro, el organismo no puede producir una cantidad suficiente de hemoglobina, una sustancia presente en los glóbulos rojos que les permite transportar oxígeno.

Por lo general, los signos y síntomas de la anemia pueden varían según la causa y la gravedad de la misma, pero en general, estos son algunos que se pueden presentar:

Fatiga

Debilidad

Piel pálida o amarillenta

Latidos del corazón irregulares

Dificultad para respirar

Mareos o aturdimiento

Dolor en el pecho

Manos y pies fríos

Dolores de cabeza

Ante estos síntomas, es importante acudir al médico para diagnosticar el respectivo tratamiento que básicamente dependen de la ingesta de medicamentos y también el cambio de algunos hábitos de vida como una alimentación rica en hierro. Frente a esto, la revista Mejor con Salud destaca las propiedades de las verduras, especialmente de las espinacas, un alimento rico en vitaminas A, C, E, folatos, potasio y hierro. Aunque los el hierro de los vegetales no se absorbe tan bien como el de los alimentos de origen animal, la gran cantidad de vitamina C de este vegetal facilita una mejor asimilación del hierro.

Según el portal Mejor con Salud, la espinaca posee unos 4,1 miligramos de hierro por cada 100 gramos de peso. “Se recomienda consumir una porción de 200 gramos de espinacas por día, para obtener aproximadamente el 20 % de los nutrientes de hierro”, precisa este sitio web.

¿Cómo consumir este vegetal?

Existen varias formas de consumir este vegetal, una de ellas es ingerir las hojas crudas, lo cual puede hacerse principalmente cuando están frescas y luego de lavarlas muy bien. También se pueden agregar a ensaladas, por ejemplo, adicionando un poco de aceite de oliva y una pizca de sal.

Otra forma de consumir este alimento es cocinándolas, luego de realizar un proceso de lavado con abundante agua fría. Según Cuerpo Mente, para hervirlas no se requieren más de ocho minutos, luego se colocan en un escurridor y se mojan brevemente con agua fría para detener la cocción.

“Para conservar su color verde es importante emplear agua abundante con un puñado de sal y sumergirlas cuando alcance la plena ebullición”, precisa la citada fuente. Además de esto, también se pueden preparar salteadas en aceite de oliva.

Otros alimentos ricos en hierro

Así como esta verdura, hay otros alimentos que aportan una buena cantidad de hierro al organismo, por lo que son aptos para las personas que padecen de anemia.

En este listado se encuentran las proteínas de origen animal como la carne; la avena, que junto con la cebada y el arroz son ricos en el mencionado mineral; el maní, los huevos, los tomates y legumbres como lentejas, fríjoles, soya y garbanzos.

De igual forma, según el portal Healthline, también son ricos en hierro los mariscos, las semillas de calabaza, la quinua, el brócoli y el chocolate negro.

Una de las principales conclusiones de los expertos es que la alimentación equilibrada y saludable, acompañada de ejercicio regular, siempre será la mejor forma de mantener la salud del organismo.