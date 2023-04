La verdura que reduce la presión arterial, baja el azúcar y disminuye la resistencia a la insulina

Toda dieta alimenticia saludable se debe componer, además de otros alimentos de origen natural, del consumo regular y moderado de verduras. Estas le aportan una gran cantidad de nutrientes al cuerpo, los cuales le ayudan al organismo a funcionar de forma óptima.

“La recomendación es consumir verduras cocidas o preparadas de la forma en que más se disfrute. Comer un vegetal y solo absorber el 50 % de sus nutrientes es mejor a no comerlo. Y lo más importante, si consume una amplia variedad de verduras de manera regular, no hay que preocuparse por el método de cocción”, indica el sitio web The Gournet Journal.

Hay una verdura en especial con propiedades tan poderosas que ayuda a reducir la presión arterial, baja el azúcar y disminuye la resistencia a la insulina. Por un lado, la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Los niveles altos de este indicador pueden ocasionar una enfermedad cardíaca.

Por su parte, el azúcar o glucosa “es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Los valores altos de la glucosa incrementan el riesgo de padecer diabetes.

Expertos señalan que hay un orden a la hora de comer los alimentos para que no se disparen los niveles de azúcar en la sangre. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

En cuanto a la insulina, esta es una hormona que permite el ingreso de la misma glucosa a las células para ser usada como energía. La insulina es producida por un órgano como el páncreas y cuando hay resistencia, el azúcar se acumula en la sangre.

Ahora bien, la verdura que disminuye los niveles de presión arterial alta, reduce el azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina es la acelga, que pertenece a la familia Chenopodioideae, grupo al que también hacen parte la remolacha y la espinaca.

“La acelga es una excelente fuente de potasio, calcio y magnesio, minerales que ayudan a mantener una presión arterial saludable”. También, “la fibra de acelgas puede ayudar a mantener niveles saludables de glucosa en sangre. La fibra también ayuda a reducir la resistencia a la insulina, una condición en la que las células dejan de responder a la insulina. La resistencia a la insulina se asocia con un mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad”, afirma el sitio web Terra.

Esta verdura se puede agregar a la dieta alimenticia a través de las ensaladas. También, es posible incluirla en sopas. Su consumo debe ser moderado y si se va a consumir por primera vez un profesional de la salud lo debe autorizar.

Acelga - Foto: Getty Images

También ayuda a perder peso

Adoptar una alimentación balanceada que incorpore alimentos nutritivos como las acelgas puede ser beneficioso para adelgazar y mantener un peso saludable a largo plazo. Ingerir vegetales ricos en fibra como las acelgas puede ayudar a sentirse más lleno después de las comidas, lo cual reduce la tentación de comer snacks y evitar comer en de forma desmedida.

“En un estudio en 120 adultos con sobrepeso, los que recibieron el doble de verduras que el grupo de control experimentaron una mayor pérdida de peso y satisfacción con el hambre. Las personas que comen más verduras tienden a pesar menos que las que no lo hacen. Una revisión de 17 estudios en más de 560,000 participantes señaló que aquellos con la mayor ingesta de verduras tenían un 17 % menos de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad”, incluye Terra.

La acelga es un vegetal que tiene propiedades antioxidantes. - Foto: Getty Images

Asimismo, es válido mencionar que la acelga resalta entre las demás verduras porque tiene solo 35 calorías por taza cocida (175 gramos).