Diabetes no controlada: estos son los síntomas de alerta

Cuando una persona mantiene durante un tiempo prolongado una mala alimentación, en la que se abusa del consumo de productos cargados con una sustancia como el azúcar, los niveles de glucosa en la sangre tienden a incrementar, lo cual aumenta el riesgo de padecer una enfermedad como la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen a diario. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos.

La entidad agrega que “con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.

Los exámenes de sangre son fundamentales para identificar si una persona tiene la glucosa alta y padece diabetes. Cuidar la alimentación es una de las principales recomendaciones de los profesionales de la salud para evitar esta enfermedad. La práctica de actividad física también es esencial, pues ayuda a mantener la glucosa en la sangre regulada.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Es importante conocer las señales de esta afección. Por eso, el Medical News Today menciona los signos y síntomas de alerta de la diabetes:

1. Infecciones frecuentes: “Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden aumentar la susceptibilidad de una persona a las infecciones. La persona debe hablar con su médico si comienza a tener infecciones con más frecuencia, o si tarda más tiempo en recuperarse de una herida o infección que antes”, indica.

2. Aumento de las ganas de orinar: Las ganas de orinar con frecuencia son un síntoma común de diabetes tipo 1 y tipo 2.

3. Aumento de la sed: “Las personas con diabetes algunas veces experimentan polidipsia, una forma extrema de sed. Esto es común en personas con diabetes tipo 1, y también puede ocurrir con el tipo 2 cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy altos”.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

4. Cetoacidosis diabética: La deshidratación puede contribuir a la cetoacidosis diabética, una situación mortal que puede surgir cuando el organismo no puede usar la glucosa para obtener energía.

5. Incremento del apetito sin aumento de peso: “Una persona con diabetes puede tener niveles altos de glucosa en la sangre, pero sus células no pueden usar esta glucosa como energía”.

6. Pérdida de peso: La incapacidad para absorber la glucosa también puede ocasionar la pérdida de peso, sin explicación alguna.

7. Aliento con olor a fruta: “Una persona con niveles altos de azúcar en sangre puede notar que su aliento huele a fruta o muy dulce. Cuando el cuerpo no puede usar la glucosa de la sangre debido a problemas de insulina, el cuerpo descompone la grasa para obtener energía. Esto crea una sustancia química llamada acetona, la cual puede tener un olor frutal”.

Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden ser nocivos para la salud. - Foto: Getty Images

8. Problemas renales: Con el tiempo, los niveles altos de azúcar pueden dañar los vasos sanguíneos de los riñones.

9. Problemas cardiovasculares: “Las personas con diabetes suelen tener síntomas cardiovasculares, como presión arterial alta. También pueden tener niveles altos de colesterol y obesidad, que son factores de riesgo para la enfermedad cardíaca”, puntualiza el sitio.