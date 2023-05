La vitamina que expulsa las piedras en los riñones

Cáncer. Consumir una dieta rica en frutas y verduras podría reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, como el cáncer de mama, de colon y de pulmón. Sin embargo, no está claro si este efecto protector está relacionado con el contenido de vitamina C en la comida. Tomar suplementos de vitamina C por vía oral no pareciera ofrecer el mismo beneficio.