Las maravillosas razones y ventajas de consumir té de hojas de guanábana

La guanábana es una fruta rica en propiedades y atractiva al paladar de la mayoría de las personas, con amplias virtudes para la salud gastrointestinal. No obstante, si bien mucho se ha escrito sobre las virtudes del fruto, poco es lo que se sabe sobre las virtudes de sus hojas, las cuales también poseen importantes beneficios para su salud.

En ese sentido, existen estudios de investigadores adscritos a universidades mexicanas, entre las que se cuenta la veracruzana, que han revelado en el pasado, una serie de resultados, derivados de las observaciones, que refieren una serie de ventajas de la ingesta del té de hojas de guanábana, los cuales poseen grandes virtudes en el campo de la medicina alternativa, relacionados con ventajas en el campo fitoquímico y citotóxico.

Dichas informaciones, a la vez concuerdan con las presentadas por expertos de Oxford Academy, en los que se estudia el ‘potencial terapéutico’ de la Guanábana y sus componentes, publicado en 2018, en los que se explica su potencial y virtudes frente al combate del cáncer.

Las propiedades de la guanábana no se restringen solo a su fruto. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así, la observación realizada por estos expertos descubrió que conforme al tiempo de cocción que se permita a estas hojas, se pueden atribuir distintas aplicaciones con amplias virtudes en materia antibacteriana y antioxidante.

Dentro de las principales cualidades, se describió por parte de los expertos, las virtudes en materia anticancerígena, relacionadas con la presencia de cualidades citotóxicas referidas a la “línea celular MCF7 y HT-29″.

Lo anterior, referiría la existencia de grandes propiedades en materia de prevención y combate de cánceres, como el de mama.

Según los expertos, la presencia de estas propiedades refieren capacidades del té de guanábana para el combate de células dañinas determinantes en el referido tipo de cáncer.

Por otro lado, la existencia de otra línea de estudios a cargo de expertos en universidades de Estados Unidos, más precisamente en la Universidad de Texas, atribuyen ingentes cualidades a la guanábana en el tratamiento de afecciones de tipo digestivo, incluida la diarrea.

La guanábana también guarda especiales propiedades para el tratamiento de patologías como la hipertensión y tiene aplicaciones comprobadas en el combate de dolencias referidas a la fiebre, tos y asma.

La guanábana también tiene potentes virtudes en el campo del control de la tos y el asma. - Foto: Getty Images

También tendría propiedades desinflamatorias y para el cuidado del hígado, de acuerdo a reportes del National Center of Biotechnology Information, que refiere un estudio basado en el comportamiento de estos compuestos de la guanábana en ratones.

Pese a la amplia gama de ventajas, expertos también han advertido la existencia de una serie de situaciones o contraindicaciones referidas a la ingesta y el uso de la guanábana.

En ese sentido, las precauciones se han centrado sobre los efectos que su ingesta puede tener sobre las mujeres en estado de gestación, y en algunos menores.

Lo anterior refiere también a que no se debe abusar de su consumo.

De igual modo, el uso de la guanábana puede resultar contraproducente para personas que padecen enfermedades como la diabetes, por lo que estas deben tener en cuenta que en medio de la ingesta de sus suplementos, tienen que tener en cuenta la revisión de los componentes para evitar acceder a productos que contengan este fruto.

Lo anterior, debido a las capacidades de este, para reducir los niveles de glucosa en la sangre.

También es importante, en este caso, tener en cuenta que la fruta tiene capacidades para regular la presión arterial, por lo que su ingesta no es recomendable para quienes padecen de baja presión.

¿Cuál es la mejor fruta para consumir justo antes de dormir?

La alimentación es fundamental para que el cuerpo humano funcione en óptimas condiciones e incluso lo provee de algunos elementos que se pierden con las actividades diarias, por eso es importante saber qué alimentos consumir en momentos específicos del día para tener, no solo una vida saludable, sino todos los órganos en condiciones adecuadas para poder cumplir con todo lo que el ritmo de vida actual exige.

Particularmente, en la noche es importante proveer al organismo de ayudas para mantener su vitalidad, por eso el banano, o lo que se conoce fuera de Colombia como plátano, contribuye a que el cuerpo logre conciliar el sueño y así el cerebro pueda realizar las últimas funciones de su apretada agenda, mientras la persona logra descansar, siendo uno de los momentos más importantes para dicho órgano.

El banano es una fruta ideal para consumir en la noche, estas son sus ventajas. - Foto: Getty Images / Yuliya Furman

El plátano no solo ayuda al cerebro en los horarios nocturnos o que la persona elige para descansar, también le trae beneficios a otros órganos como el intestino, llamado el “segundo cerebro”, pero esta vez no trabaja en conjunto con sus terminales nerviosas, sino que le ayuda con su función de extraer nutrientes y desechar lo que no se necesita.