Las poderosas frutas que ayudan a eliminar los cálculos renales o piedras en los riñones

No obstante, es importante tener en cuenta que la capacidad de expulsión varía según cada individuo y depende de varios factores, como la ubicación y forma del cálculo, así como la salud general del paciente.

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, los riñones de las personas sanas tienen la capacidad de filtrar hasta media taza de sangre cada minuto. Por todo esto es indispensable que los pacientes mantengan el bienestar de sus riñones. Por lo que una buena alimentación y el consumo de algunas bebidas puede ayudar a las persona sufre de cálculos.