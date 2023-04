Licuado de avena para limpiar el colon, aliviar la gastritis y el estreñimiento: así se prepara

La avena es considerada un alimento muy saludable que, además de funcionar como una especie de regulador metabólico, ayuda a cuidar del corazón y los intestinos, sin olvidar que es un gran aliado del cuerpo humano para perder peso. Incluso, se considera un superalimento y un recurso diario que todos deberían tomar para cuidar de la salud y la estabilidad.

Además, la avena es buena para el corazón, regular el peso, mejorar las digestiones y evitar el estreñimiento, explica el portal Mejor con Salud. Sus distintos beneficios se ven reflejados en el cuerpo, generando buenos resultados una vez se incorpora a las dietas.

Según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), este cereal, además de nutrir y saciar el apetito, tiene tanto la capacidad para apoyar la pérdida de peso, como bajar los niveles del colesterol.

De acuerdo con información que compartió el portal Bienestar 180, este producto, bajo una preparación específica, puede funcionar como una ayuda para limpiar el color y aliviar la gastritis. Este espacio apuntó el efecto positivo en el cuerpo, beneficiando esta parte del intestino con los nutrientes que ofrece.

En caso de que el colon este sucio, una persona puede presentar dolor abdominal, sangrado rectal, dolor en la parte baja de la espalda o malestar al evacuar las heces. Por este motivo, Bienestar 180 proporcionó una preparación con avena, la cual ayudaría al buen funcionamiento.

Según se dio a conocer, existe un batido que brindaría ayudas para dejar de lado la gastritis y el estreñimiento, mientras realiza un trabajo efectivo al limpiar el colon. La receta unifica dos productos como la avena y la papaya, los cuales actúan como un aporte para la salud y estabilidad digestiva.

Lo recomendable, según el portal, es consumirlo durante una semana, impulsando al colon a que expulse los desechos y no se contamine de los residuos.

Ingredientes:

- ¾ de taza de hojuelas de avena

- Una pizca de canela en polvo

- Media taza de leche deslactosada o leche de almendras

- Pedacitos de papaya

Preparación:

Para la preparación de esta bebida lo inicial es ubicar la fruta en una licuadora, agregando la avena, la canela y la leche. Se debe mezclar bien, poniendo un poco de hielo si es de gusto personal.

Se debe tomar en ayudas, dividiéndolo en dos vasos y la otra porción consumirla al medio día, previo al almuerzo. Lo principal es consumirlo por siete días consecutivos, por tres meses.

¿Qué pasa si se come avena todas las noches?

Algunas personas, pese a que comen este cereal en las mañanas, pueden llegar a preguntarse qué pasaría si se consume avena en la noche. Este producto natural, al contener distintas propiedades, podría resultar una buena opción de cena.

De acuerdo con el portal Granvita, uno de los factores positivos de comer avena en la noche es que puede controlar el azúcar en la sangre, pues debido a la saponina del cereal, esta sustancia hace que “el páncreas trabaje con mayor facilidad y convierta los carbohidratos en energía”.

“Basta con cenar 35 gramos de avena por la noche para que tu presión arterial disminuya debido al aumento del óxido nítrico en la sangre. También unas cucharadas de avena ayudan a desinflamar músculos o articulaciones e, incluso, a disminuir el colesterol malo en la sangre”, explica el portal Granvita, el cual añade que el consumo de este cereal se recomienda para pacientes que padecen problemas cardíacos.

Comer en exceso en las noches no es recomendado por los especialistas, es ahí en donde la avena juega un papel importante pues genera la sensación de saciedad, lo que hace que las personas coman menos antes de irse a dormir.

Salud 180 explica que los beneficios de comer avena por la noche, también dependen de la forma cómo la consuma; citando el estudio publicado por The National Institute of Health, de Estados Unidos. “La porción debe ser no mayor a 35 gramos, pues si se excede podrías tener problemas para dormir”, advierte el mencionado sitio web.