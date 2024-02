Los alimentos que le hacen aumentar de peso sin darse cuenta

Uno de los procesos más complejos en los seres humanos es poder bajar de peso, pues para lograrlo no sólo se necesita una buena alimentación y una rutina de ejercicio físico, sino que también se requiere de una gran capacidad mental y emocional. Así las cosas, las personas que logran adelgazar de forma gradual y constante, logran mejores resultados en no volver a recuperarlo , según indican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En cuanto a la alimentación, los expertos señalan que las personas con sobrepeso y obesidad deben tener una dieta baja en carbohidratos y grasas saturadas, pero rica en vitaminas y minerales esenciales. Adicional a ello, se debe evitar el consumo de ciertos alimentos, pues sus componentes hacen que en vez de bajar de peso, se incremente gradualmente la grasa corporal. A continuación, el portal web Cuídate Plus lista seis de ellos:

Sushi

Este plato japonés es uno de los alimentos que consumen las personas pensando que es un alimento bajo en calorías, pero no es así. Carmen Escalada, nutricionista clínica del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), explica al portal en mención que, “salvo el sashimi, constituido únicamente por pescado, el resto de piezas de sushi suelen ser muy calóricas”.

Refrescos y zumos de frutas

La mayoría de estas bebidas, por no decir que todas, contiene altos niveles de azúcar, un ingrediente que tiende a aumentar de peso. Sin embargo, en las etiquetas suele presentarse este producto indicando “sin azúcares añadidos”, lo cual no es del todo cierto, pues Escalada indica que “los refrescos cero azúcares son ricos en edulcorantes, lo que aumenta nuestro deseo de consumir más alimentos dulces y los zumos de fruta tienen azúcares libres que aportan calorías vacías y que no sacian como sí lo hacen las frutas naturales”.