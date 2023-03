Cuatro malos hábitos que impiden bajar de peso

Cenar solo fruta: algunos pacientes solo consumen fruta en la última comida del día y esto puede hacer que las propiedades nutricionales que se requieren a esa hora no sean suplidas, por eso es crucial buscar ayuda individual para cada caso. Aunque a esta hora no se debe consumir una cantidad desmedida de alimentos si se necesitan de otros nutrientes. Cabe mencionar que la hora de comer también es importante y es ideal hacerlo, como mínimo, dos horas antes de ir a dormir. “Mucha gente cree que consumiendo solo fruta por las noches bajará de peso, pero no es cierto. Por mucho que reduzcas las calorías, puede implicar que te levantes al día siguiente con más hambre, llevándote de manera contraproducente a desayunar el doble o a hacerlo con ansia”, enfatiza el nutricionista.