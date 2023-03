Los efectos de consumir en exceso té de arándanos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) señala que es importante incluir en una dieta frutas y verduras porque son saludables para la salud.

“Una dieta saludable abarca la adición de verduras y frutas todos los días. Las verduras como el brócoli, los frijoles verdes, las hortalizas de hoja, el calabacín, la coliflor, el repollo, las zanahorias y los tomates son bajos en calorías y ricos en minerales, fibra y vitaminas”, explica en un informe actualizado en el 2022.

Por esto, los arándanos son frutas que se destacan por sus propiedades antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación, asegura Cuerpomente. Incluso un texto informativo de la Universidad de Clemson (Estados Unidos) precisa que existen tres tipos de arándanos comunes: arbusto alto del sur, ojo de conejo y arbusto alto de norte.

Asegura que el arándano tiene una acción antioxidante mayor que otros alimentos analizados. Incluso compuestos como antocianinas, flavonoides y taninos tienen efectos sobre la salud del cuerpo, sin desestimar el resveratrol que se observa también en frutas como las uvas.

Tal y como la describe el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) el resveratrol es una “sustancia que se encuentra en la piel de las uvas y en ciertas otras plantas, frutas y semillas”, que según lo explica, generalmente lo usan para “defenderse contra la invasión de hongos, el estrés, las lesiones, las infecciones y la luz solar excesiva”.

Los arándanos son ricos en vitaminas. - Foto: Getty Images

Además, Cuerpomente asegura que los arándanos tienen macronutrientes como el manganeso, por lo que sus efectos antiinflamatorios son notables, no obstante, muchas son los beneficios que se pueden describir tras su ingesta, como:

Proteger el hígado

Los arándanos ayudan a proteger el hígado de cualquier inflamación causada por lesiones, que pueden provocar enfermedades hepáticas como la cirrosis, que cabe recordar que, de acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, se debe a que el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y empeora su condición.

Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

El hígado graso se puede presentar por la ingesta de una alimentación inadecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por consiguiente, esta fruta es rica en vitamina C, considerada un antioxidante que bloquea los radicales libres que dañan las células del cuerpo, que tiene un efecto hepatoprotector.

Alimento para la microbiota

La microbiota intestinal es un conjunto de pequeños organismos que habitan en el tubo digestivo, que hacen parte de la buena nutrición del cuerpo y de su crecimiento, explica un artículo publicado por la Revista de Gastroenterología de México, llamado “Microbiota intestinal en la salud y la enfermedad”.

Es por tal razón que los arándanos ayudan a mejorar el tránsito intestinal, siendo alimentos para las bacterias del intestino, mejorando así su funcionamiento.

Arándanos: Estas son su propiedades antioxidantes y antibacterianas - Foto: Getty Images

Té de arándanos

Hervir una taza de agua. Agregar a otra taza, arándanos secos para luego verter el agua caliente. Tapar. Dejar reposar por cinco minutos. Colar. Consumir.

Contraindicaciones del consumo de té de arándanos

Aunque son muchos los beneficios y usos de esta fruta, su consumo excesivo puede ser contraproducente. Según Mundo Deportivo, la infusión de arándano puede causar malestares en el sistema digestivo, donde se hacen presentes síntomas como dolores abdominales y vómitos.

Asimismo, asegura que no es recomendable para quienes tienen problemas de estreñimiento, que aunque tiene acción diurética, en exceso, puede provocar un efecto rebote e incluso generar deseo de ir frecuentemente al baño.

Es de tal importancia consultar a un profesional de la salud antes de su ingesta regular porque tampoco se recomienda su consumo en personas con diabetes o alergia al mismo fruto.