Los tres alimentos que impiden tener un abdomen plano

La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que inciden en el desarrollo de muchas enfermedades, por lo que se debe prestar atención sobre cuáles son los alimentos que en una dieta son desfavorables para el cuerpo, ya que -en algunos casos- tienen un efecto contrario, por ejemplo: no permiten remover la grasa, que se deposita alrededor de la cintura o el abdomen.

Antes de continuar, es importante señalar que de acuerdo con la Clínica Mayo, las mujeres, cuando están ad portas de la menopausia o en ella, pueden observar como aumenta la grasa de su cuerpo en la cintura, ya que el metabolismo se vuelve más lento a esa edad. Por tal razón, insta en mantener un plan de alimentación adecuado y una actividad física regular para combatir esta etapa de la vida que es natural.

Entre tanto, como se indicó, las rutinas físicas son indispensables para poder combatir el incremento de peso, incluso la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus), señala que el metabolismo son aquellos procesos químicos y físicos “que convierten o usan energía” como la respiración, la eliminación de toxinas a través de la orina, la regulación de la temperatura del cuerpo, entre otros, que se ha visto correlacionada con la pérdida de peso.

La entidad de salud responde algunas preguntas sobre la actividad física y este proceso natural (metabolismo): ¿Hacer ejercicio acelera el metabolismo? La respuesta es sí, incluso tras una rutina física, el cuerpo sigue quemando calorías, pero el metabolismo aunque se acelera, este se restablece cuando terminan los ejercicios. Lo que quiere decir que el consumo de alimentos debe ser moderado y saludable.

Pero también existen otras creencias en las que se argumenta que algunas bebidas podrían estimular la quema de grasa, como:

¿Las bebidas como el té verde incentivan el metabolismo? Aunque estas infusiones estimulan en un reducido grado este proceso, Medline Plus, señala que su consumo no hace una gran diferencia en la pérdida de peso. No obstante, algunos otros alimentos pueden impedir la pérdida de peso, incluso dificultar aplanar y/o marcar el abdomen.

Alimentos que impiden aplanar el abdomen

1. Salsas

Mejor con Salud, a través de un artículo revisado por el médico, Carlos Ávila, señala que las salsas, tienen un alto contenido en calorías, que impiden bajar de peso, que al ser aditivas, también inhiben en los objetivos trazados para marcar el abdomen.

Por lo que recomienda preparar estos aderezos con ingredientes orgánicos, que no solo brindan un sabor diferente a las comidas, sino un beneficio al cuerpo.

2. Carnes embutidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que las carnes rojas tienen una relación con el cáncer colorrectal, incluyendo así, las carnes procesadas como el jamón, las salchichas, que son conocidas como embutidos, ¿pero por qué no permiten aplanar el abdomen? Según el sitio web, estos alimentos dificultan los procesos metabólicos en los que se encuentra el control de peso.

Incluso precisa que el sodio que contienen, inciden en la inflamación del cuerpo, y la retención de los líquidos.

3. Pan

Entre tanto, dentro de los productos que son predilectos para algunas personas, pero son perjudiciales para la salud en su alto consumo, se encuentra el pan blanco, que según el portal Tua Saúde, es un alimento que tiene un bajo contenido en fibras, por lo que ayuda en el aumento de peso, ya que no tiene un efecto de saciedad como otros alimentos, por ejemplo, la papa o la avena.

Lo anterior no quiere decir que no se pueda consumir pan, sino que una alta ingesta no trae beneficios. Sin embargo, existen otros tipos de pan que pueden ser opcionales, como el de avena o el de centeno, todo con el objetivo de adelgazar y estilizar el abdomen.