Navidad: ¿qué regalar en esta época?

Cada día la Navidad está más cerca y con ella la búsqueda del obsequio perfecto. Algunas personas prefieren estar seguras y se inclinan por detalles clásicos como ropa, juguetes, relojes y algunos implementos deportivos. Pero ¿Cómo ser innovador y sorprender con regalos que realmente llamen la atención?

Según la encuesta navideña realizada por Fenalco en 2021, los regalos más comprados el año pasado fueron: categoría vestuario, calzado y accesorios, con el 29 % de las intenciones de compra, seguida de tecnología: computadores y celulares (17 %), juguetes y videojuegos (15 %), bonos o dinero en efectivo (11 %), licores y anchetas (10 %) y electrodomésticos y utensilios domésticos (9 %).

Regalar algo y acertar en el gusto de la persona que lo recibe es difícil, pero para ahorrar tiempo, dinero y mucho trabajo, hay una selección de propuestas innovadoras con las que seres queridos y amigos quedaran sorprendidos por igual.

Ropa y accesorios premium a bajo costo: regalar ropa siempre será una buena opción, y es aún mejor cuando podemos ahorrar para invertir en otros detalles, y porque no, en la cena navideña.

Plataformas como GoTrendier Colombia, destacan este tipo de obsequios, pues un closet virtual de más de miles de prendas, permiten escoger entre diseños exclusivos, para que no solo se haga sentir especial a la familia, sino también para que sean la sensación en las fiestas de fin de año, con un look innovador, chic, amigable con el planeta y único.

Santa Claus llevando una bolsa con regalos. - Foto: Getty Images

Asimismo, O Boticário sugiere que una excelente opción para obsequiar son los perfumes, pues no solo demuestran que quien da el regalo se ha esforzado en buscar algo especial, sino también dejará en claro que se piensa en el día a día de esa persona.

Es por esto, que algunas de las recomendaciones para entregar en esta época, son optar por fragancias de flores, o si se prefiere algo más ácido, se consiguen también con un toque de olor a higos, o notas afrutadas, para aquellas mujeres que quieren destacar su feminidad. Además, una crema hidratante para la piel es una opción viable si se trata de una dama que cuida su cutis.

Un regalo que merece la pena hacerse, para el hogar o el trabajo, debido a las cuestiones de inseguridad, son las cámaras de vigilancia, por lo cual, Ezviz recomienda optar por alguna de las distintas alternativas que hay en el mercado, pues las hay con funciones que permiten cuidar los seres queridos, mascotas y ¿por qué no, supervisar que ningún intruso ingrese al hogar?

Tarjeta regalo, para que compren lo que desean: En muchas ocasiones no se sabe con exactitud lo que quiere cada persona, y para no caer en un error y regalar algo que tal vez no guste, hay alternativas como por ejemplo, Vanilla, que es una tarjeta regalo que ofrece opción de 50 o de 100 mil pesos, dando la oportunidad al ser querido de que escoja su regalo. A diferencia de un bono es que con la tarjeta se puede comprar en cualquier negocio donde haya datáfono.

Finalmente, hay que tener presente que estos regalos se pueden encontrar en almacenes de cadena y tiendas online, haciendo aún más fáciles las compras de navidad.