No hay que ser un experto en la cocina: así de fácil se prepara una bandeja paisa en minutos

Esta receta típica, que incluye arroz, frijoles, huevo, carne molida, aguacate, chorizo, plátano maduro y chicharrón, ya no solo pertenece a estos departamentos, con los años se ha posicionado como una de las principales insignias de la gastronomía colombiana. No hay hogar o restaurante de comida típica en el país en donde no se haya preparado o se ofrezca la bandeja.