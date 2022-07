Ojo: estos son los alimentos que propician la caída del cabello

El cabello, al igual que otras partes del cuerpo, requiere de cuidados constantes. Un cabello frondoso y con volumen suele repercutir positivamente en el aspecto de algunas personas. Aunque más de 100 cabellos se caen diariamente, cuando son más, puede tornarse un problema incómodo para muchas personas.

Aunque la pérdida de cabello es más natural en los hombres, las mujeres también pueden experimentar este problema. Por lo anterior, se han creado una infinidad de métodos que controlen la caída del cabello con el fin de evitar espacios en blanco en el cuero cabelludo.

A pesar de ello, muchos de estos tratamientos son costosos y requieren el uso de químicos aplicados bajo supervisión de un especialista. Además, también se han creado alternativas naturales con las cuales es posible hacer crecer el cabello, darle brillo y otorgarle un poco de volumen.

Por ejemplo, la alimentación es un factor importante para mantener el cabello en óptimas condiciones y existen algunos alimentos que es mejor evitar. El portal especializado Salud180 ha listado algunos de ellos:

1. Alcohol: puede ser una de las bebidas más dañinas para la zona capilar. “Consumir alcohol en exceso evita que el cuerpo absorba elementos como el zinc, el cual es indispensable para la formación de queratina y colágeno, dos sustancias que mantienen la salud del cabello”, explica Love is in my hair.

2. Alimentos altos en índice glucémico: estos alimentos son aquellos que suelen descomponerse en el interior del cuerpo en forma de azúcar. Esto, hace que aumente el riesgo de caída del cabello pues aumentan los niveles de andrógeno, una hormona que se presenta más en los hombres y ocasiona calvicie.

3. Azúcar: se cree que los productos que contienen este ingrediente de manera exagerada pueden generar alopecia tanto en hombres, como en mujeres. En general, los alimentos con exceso de azúcar pueden incrementar la producción de insulina, lo que, a su vez, afecta los vasos sanguíneos en el cuero cabelludo.

4. Dieta baja en proteínas: varias partes del cabello están compuestas por proteína, por lo que la ausencia de la misma no solo hace que este se caiga, sino, que se torne opaco y débil.

5. Sushi: suele ser de los preferidos en las dietas gracias a sus pocas calorías y a los nutrientes que contiene los vegetales o pescados con los que son preparados. Sin embargo, en ocasiones tienen pequeñas cantidades de mercurio, lo que puede ocasionar la pérdida del cabello.

Por otro lado, para tener un cabello saludable el portal especializado en belleza Glamour aconseja que no falten las siguientes vitaminas, de este modo, irá recuperando brillo, suavidad y, además, ayudándolo a crecer.