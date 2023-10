Pérdida de memoria: la especia que ayuda a combatirla de forma natural

Beneficios y propiedades de la cúrcuma

Pero las maravillas de la curcumina no se detienen ahí. Su acción antioxidante es igualmente impactante, lo que significa que puede ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres, contribuyendo así a la prevención del envejecimiento prematuro y a la reducción del riesgo de diversas enfermedades crónicas.

Posee efectos antiinflamatorios

Una de las características más sobresalientes de la cúrcuma es su capacidad para actuar como un antiinflamatorio natural, lo que le ha ganado el apodo de “ibuprofeno natural”. Esta reputación no es infundada; de hecho, se basa en una sólida base de investigaciones científicas que respaldan esta afirmación. Un estudio significativo al respecto fue publicado por la Universidad de Arizona en 1980 y ha sido una fuente de referencia en este campo.

Es depurativa

Una forma práctica de incorporar la curcumina en la dieta es espolvorearla sobre el pescado crudo o mezclada con harina de rebozar antes de cocinar. También se puede utilizar como parte de una marinada, no solo realzando el sabor de los platos, sino también brindando beneficios notables para la salud del hígado.

Mejorar la memoria

Combatir los radicales libres

La cúrcuma ha sido objeto de una atención especial por su impactante efecto antioxidante, como señalan investigadores de la Universidad de California en un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Esta propiedad, fundamental para combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo, la convierte en un recurso valioso para la salud.