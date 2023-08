Perdida repentina de peso, esta es su relación con el alzhéimer

La reducción de peso que se elige de manera consciente (como resultado de la actividad física y/o la adopción de una dieta) puede desempeñar un papel positivo en la mejora de la salud para aquellas personas que padecen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, la pérdida de peso no intencionada (que no está vinculada a dietas, ejercicio u otros esfuerzos deliberados por adelgazar), especialmente cuando ocurre en un período corto, puede ser un signo de problemas de salud.

Adicionalmente, se reconoce que la disminución de peso (incluso debido a la pérdida de masa muscular) es un fenómeno común relacionado con el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, el portal quironsalud.com señaló que “la pérdida gradual de peso que ocurre de manera no intencionada, especialmente en personas de edad avanzada, no necesariamente indica una patología, aunque es prudente buscar la opinión de un profesional de la salud en caso de incertidumbre”.

Pérdida de peso en la enfermedad de Alzheimer

Pérdida de peso como posible indicador precoz de alzhéimer

Adicionalmente, estos descubrimientos sugieren que la pérdida de peso en personas con alzhéimer no se debería exclusivamente a los cambios de comportamiento que ocurren en etapas avanzadas, sino que la enfermedad misma podría inducir la pérdida de peso desde fases muy tempranas, cuando el deterioro cognitivo aún no existe o no es detectable. Los mecanismos subyacentes de esta pérdida temprana de peso aún no están completamente claros, aunque se han propuesto diversas hipótesis, incluyendo la posible afectación temprana de áreas como el hipotálamo (una región cerebral crucial en la regulación de la ingesta de alimentos y el gasto energético) o la alteración del sentido del olfato.