Pies hinchados: el alimento antiinflamatorio que mejora la circulación de la sangre

Respecto a la alimentación, una fruta muy recomendada para combatir la retención de líquidos y así mejorar la circulación de la sangre en los pies es el pepino, una hortaliza rica en vitaminas A, B, C y E, con propiedades diuréticas, digestivas y depurativas que benefician la salud cardiovascular. De hecho, la investigación The effect of potassium supplementation on blood pressure in hypertensive subjects: A systematic review and meta-analysis, publicada en la revista International Journal of Cardiology, informa que la cantidad de potasio de este superalimento es fundamental para el organismo al momento de modular la presión sanguínea.