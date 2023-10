La fruta que elimina la retención de líquidos y las toxinas naturalmente

Ante estos síntomas, es importante solicitar atención médica para aliviar los síntomas y así prevenir cualquier problema de salud. Adicional a ello, se deben tener buenos hábitos alimenticios para una correcta eliminación de los líquidos retenidos en el organismo. De hecho, el consumo de ciertas frutas como la sandía es beneficiosa para la salud cardiovascular y frente a esto, un estudio publicado en Excli Journal Experimental and Clinical Sciences en 2014 denominado ‘Watermelon lycopene and allied health claims’ detalla que sus nutrientes como el licopeno, vitaminas A, B6 y C, y minerales como magnesio y potasio ayudan a mejorar la circulación y previenen los problemas del corazón.