El listado de alimentos diuréticos que sirven para “detener” la retención de líquidos

La retención de líquidos, conocida técnicamente como edema, no es un problema grave, pero sí es común y frecuente en algunas las personas a nivel mundial. Suele presentarse no solo como una disminución de las ganas de orinar, sino que también produce la hinchazón de los brazos, las piernas y el abdomen. Cuando una persona está reteniendo líquidos, la mayoría de veces se debe a que lleva un estilo de vida poco saludable y su cuerpo está almacenando desechos y toxinas producto de este mal hábito , explica el portal Elle en su sección de salud y cuidado personal.

one whole and one sliced pineapples on wooden bEsta deliciosa fruta tropical tiene un sabor único y también grandes beneficios para la salud. ackground | Foto: Getty Images/iStockphoto