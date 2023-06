Poderoso alimento que cuida la visión, previene el cáncer y el envejecimiento

Para nadie es un secreto que la salud visual es uno de los aspectos más importantes en la existencia de cualquier ser humano. Si los ojos se mantienen sanos y funcionan de manera correcta, la calidad de vida de una persona será más que aceptable. Fumar y usar en exceso dispositivos móviles aumenta el riesgo de padecer enfermedades oculares.

La visión comprende la capacidad de ver. Las afecciones oculares más comunes son la miopía, el astigmatismo, las cataratas, la degeneración macular relacionada con la edad, la ambliopía, el daltonismo, la retinopatía diabética, el síndrome del ojo seco, la miodesopsias, entre otras más.

Por su parte, el cáncer “es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita”, explica el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

“Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)”, agrega el portal.

Foto de referencia sobre el cáncer de colon - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuando al envejecimiento, este es un proceso natural de la vida al que muchas personas les incomoda. En este se presentan una serie de transformaciones físicas, metabólicas, mentales y funcionales, que se dan de forma gradual con el paso del tiempo.

Los principales cambios que puede sufrir un individuo que llegue a la vejez son la pérdida de fuerza, reducción del peso, pérdida de estatura, problemas de visión (algunos casos), aparición de arrugas por la pérdida de elasticidad de la piel, entre otras cosas más.

Una alimentación saludable es de vital importancia para proteger los ojos, evitar algún tipo de cáncer y retrasar la vejez. Precisamente, existe un alimento en particular, que resalta entre los demás, porque tiene la capacidad de cuidar la visión, prevenir el cáncer y el envejecimiento prematuro. Se trata de la espirulina, una alga unicelular.

“Por su contenido de zeaxantinas, un tipo de carotenoide, la espirulina ayuda a prevenir el daño en la retina ocasionado por la foto estrés, evitando el desarrollo de desórdenes visuales”. Además, “gracias a su efecto antioxidante y a la presencia de micronutrientes en su composición, como el zinc y el selenio, la espirulina también es capaz de prevenir el desarrollo del cáncer, debido a que disminuyen el estrés oxidativo y evitan el daño que causan los radicales libres a las células”, afirma el portal Tua Saúde.

Espirulina - Foto: Getty Images

De igual manera, es necesario destacar que los antioxidantes que contiene la espirulina también tienen la capacidad de retrasar el envejecimiento. Por lo que es esencial consumirlo para mantenerse joven y fuerte.

Entre otros de los beneficios de un alimento tan poderoso como la espirulina, esta también previene y combate la anemia, ayuda a bajar de peso de forma rápida, cuida la salud del corazón, reduce los niveles altos de la presión arterial, controla los valores del azúcar o glucosa en la sangre, estimula la ganancia de masa muscular, disminuye la inflamación abdominal, purifica el organismo, evita enfermedades neurodegenerativas y fortalece el sistema inmune. Su consumo debe ser moderado.