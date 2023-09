¿Por qué los japoneses toman agua tibia en ayunas?

Por otra parte, un estudio llamado An Evaluation Of The Effect Of Hot Water Intake On Physiological Changes In The Body y publicado en Natural Volatiles & Essentials Oils, señala que tomar agua caliente nada más al levantarse y media hora antes de comer aumenta el metabolismo un 24 %, y por lo tanto, ayuda a quemar grasa. Pero solo se dará ese beneficio si no se toman calorías excesivas.