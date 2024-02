¿Por qué no puede dormir si bebe alcohol?

Durante años se ha creído que tomar un traguito antes de dormir ayudará a que el cuerpo se relaje y, por lo tanto, pueda descansar mejor. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que esta práctica no es del todo cierta y que la toma de alcohol antes de dormir afecta en la calidad del sueño de las personas.

¿Cómo afecta el alcohol en el sueño de las personas?

El sueño está diseñado para que se relajen las pulsaciones del corazón y la tensión arterial, por lo que favorece el descanso. Sin embargo, el efecto que produce el alcohol no solo dura después de tomarse una copa, sino que permanece durante las diferentes etapas del sueño.

Riesgos de beber antes de dormir

Pero más allà de poder presentar este tipo de afecciones, el tomar licor antes de acostarse puede convertirse en un hábito que desencadena una adicción. Ya el cuerpo se condiciona a que no puede dormir si no ha ingerido alcohol.

La idea no es dejar de tomar de vez en cuando una copita, lo importante es que no se vuelva un hábito y en lo posible, que ese traguito no se tome antes de ir a dormir.