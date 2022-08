¿Por qué tanta gente ha dejado de fumar en América?

El consumo de tabaco es una práctica que ha cambiado de forma. Con los avances en la tecnología, la industria tabaquera ha implementado nuevos elementos para vender sus productos. Hoy en día, en el mercado existen cinco tipos de cigarrillos electrónicos: : Cig a likes, Disposables, Vape-pens, Tank systems y Pods. Si bien en Colombia los cigarrillos tradicionales siguen siendo los más populares, en el resto del mundo los cigarrillos electrónicos han logrado cada vez más acogida, en especial en los jóvenes.

Durante la pandemia se pensó que el consumo de tabaco se había disparado. “Empecé a consumir cigarrillos durante la cuarentena”, comenta jóven entrevistado por SEMANA. Sin embargo, para fortuna de la región de las Américas, el consumo ha disminuído en los últimos años. Pues, pasó de 28% en 2000 a 16,3% en 2020.

Además, otro gran logro para la región es la implementación de las medidas. Veintiséis de los 35 países de la región aplican al máximo al menos una de las seis medidas de control del tabaco recomendadas por la OMS desde 2008. Sudamérica se convirtió en la primera subregión sin humo de tabaco, es decir, donde se prohíbe fumar en lugares públicos y de espacio cerrado. De igual manera, los usuarios del transporte público cuentan con un escenario libre de humo.

No hay que descuidar que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, la diabetes y el cáncer. “Todas las formas de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición”, informa la OPS. “El tabaco causa casi un millón de muertes anuales en la región y es el único producto de consumo legal que mata hasta a la mitad de los que lo consumen”, afirma no obstante Anselm Hennis, director del departamento de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OPS, citado en un comunicado.

Sin importar su presentación el tabaco es el responsable de más de 8 millones de muertes anuales. 7 millones de las cuales son el resultado del consumo directo, mientras que alrededor de 1,2 millones se registran en personas que no son fumadoras pero que han estado expuestas al humo del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud.

No hay manera de afirmar que existe una distancia segura para estar cerca del tabaco, advierte la OPS. Según el Organismo de Protección Ambiental de EE. UU, el tabaco contiene más de cinco sustancias que causan cáncer, algunas de estas son: Acetaldehído, Benzopireno, Formaldehído, entre otras.

Añadiendo, la OPS advirtió que “los países deben reiterar sus compromisos de permanecer firmes y vigilantes, y de dar prioridad a la salud pública para velar por la protección de su población frente a los peligros del tabaco”. Pues, “la pandemia también brindó una oportunidad a la industria tabacalera para interferir en las políticas de control del tabaco existentes, en un intento por debilitarlas mientras buscaba mejorar su imagen como una industria socialmente responsable y solidaria” afirmó el organismo