“Prefiero las mujeres hechas en la cama y no en el quirófano”: Raimundo Angulo critica en SEMANA los reinados con candidatas transgénero

R.A.: Siempre voy a preferir las mujeres hechas en la cama y no en el quirófano. Y debo aclarar que la frase no es mía, es de García Márquez. Me la dijo un día que veníamos en el vuelo con unas reinas de Bogotá a Cartagena. Es que ningún bisturí es capaz de alcanzar la belleza natural. Hasta ahora no he incluido en el reglamento que las candidatas no tengan cirugías, aunque la junta directiva del concurso lo ha pedido.

R.A.: Nunca me dejé presionar. Fuimos estrictos y rechazamos muchas reinas sobre las que teníamos sospechas. Recuerdo un amigo gobernador del Valle que me dijo una vez que una reina de su departamento no podía participar porque nosotros habíamos negado la presencia de una reina después de recibir alertas de que tenía nexos con dineros mal habidos. Yo tenía las pruebas y, aunque no soy la Fiscalía, el reglamento nos obligaba a revisar de dónde provenían los recursos de las candidatas. Y no la admitimos. Este gobernador se quejó porque, según él, así las cosas, el Valle no podía mandar reina. Y autoricé a la hija de una ex miss universo, Luz Marina Zuluaga, para que me presentara una candidata idónea para el Valle. Otra vez, recuerdo que me mandaron un falso decreto con la inscripción de una reina. Ese era el tipo de cosas que me tocaba manejar en una época.