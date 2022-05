¿Qué beneficios tiene la masturbación femenina?

Fortalece los músculos pélvicos: es claro que llegar al orgasmo no es una tarea fácil, por lo que la masturbación funciona como un buen entrenamiento físico que permite desarrollar la fuerza de los músculos pélvicos. Esto permite que en una relación sexual, la mujer resista y dure mucho más en el encuentro.

Mejora la autoconfianza: una encuesta publicada en la revista Psychology of Women Quarterly, en la que participaron cerca de 800 mujeres, arrojó que la mayoría se sienten empoderadas sexualmente al momento de masturbarse, porque no tiene que preocuparse por problemas como el embarazo o tener que satisfacer a su pareja.