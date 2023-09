¿Qué beneficios tiene la semilla de limón?

Los productos naturales son clave para cuidar la salud del organismo y el limón es uno de los alimentos más reconocidos y usados gracias a sus propiedades medicinales. Se dice que tiene un alto contenido de vitamina C y minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y fibra.

Uno de sus principales beneficios es que es rico en vitamina C, tanto así que 100 mililitros de zumo casero aportan el 62 % de las necesidades diarias de este nutriente, asegura el portal Cuerpo Mente .

Un estudio que se dio a conocer en el Journal of Clinical Bioquímica y Nutrición, encontró que luego de ingerir limón todos los días por varias semanas, “los polifenoles de limón suprimieron significativamente el aumento de peso corporal, la acumulación de grasa, el desarrollo de hiperlipidemia, hiperglucemia y resistencia a la insulina”.

¿Qué pasa si se consume agua con limón?

También suele ser usado para bajar de peso porque se considera una bebida diurética que ayuda a combatir la retención de líquidos. De esta manera, el agua con limón provoca un efecto de llenura, facilitando el adelgazamiento, no porque tenga un poder para quemar grasa, sino que no permite la ingesta de más alimentos que el cuerpo no necesita.