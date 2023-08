¿Cuántas veces a la semana se puede tomar agua con limón?

Por ejemplo, el limón es un fruto que se destaca por ser cítrico y ser rico en vitamina C que según Tua Saúde, tiene un efecto gastroprotector que evita que se inflame el estómago y se formen úlceras gracias al limoneno.

Asimismo, suele ser usado para perder peso porque es un alimento que no tiene un índice calórico alto y sus antioxidantes pueden actuar sobre la oxidación de las grasas disminuyendo el peso corporal, añade el portal de salud.

Otros beneficios del limón

Por la presencia de vitamina C, consumir agua con limón, es un remedio casero que puede resultar eficaz para los casos de resfriados y faringitis. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Continuando, el sitio web explica que el limón reduce el riesgo de anemia porque está compuesto de vitamina C, y así, mejora la absorción del hierro. Además, puede combatir los cálculos renales porque tiene ácido cítrico, reduciendo la posibilidad que se formen los cálculos renales, que según MedlinePlus se deben a la cristalización de sustancias que se encuentran en la orina, que se pueden eliminar de manera natural.

¿Pero, qué pasa si se consume agua con limón?

También suele ser usado para bajar de peso porque se considera una bebida diurética que ayuda a combatir la retención de líquidos. De esta manera, el agua con limón provoca un efecto de llenura facilitando el adelgazamiento, no porque tenga un poder para quemar grasa, sino que no permite la ingesta de más alimentos que el cuerpo no necesita.