¿Qué comer para aumentar glúteos y reducir cintura?

Alimentos que ayudan a incrementar la masa muscular

Lentejas, garbanzos, alubias... No dudes en incluirlos en tu dieta. En general, las legumbres destacan por su gran aporte en Proteínas, Hidratos de carbono de absorción lenta, Vitaminas del grupo B, Magnesio, Calcio, Fósforo, Potasio, Hierro y fibra.

No deben faltar en ninguna de las comidas. Aunque incrementes la ingesta de proteínas no debes olvidar los vegetales.