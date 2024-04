¿Qué efectos tiene el consumo de aceite de oliva en la presión arterial?

Se dice que los ácidos grasos omega-3 de este tipo de aceite flexibilizan las arterias, por lo que ayudan a bajar la tensión que ocasiona la sangre contra las paredes arteriales. De hecho, una investigación titulada “Effects of Olive Oil on Blood Pressure: Epidemiological, Clinical, and Mechanistic Evidence”, indica que tanto análisis experimentales como los realizados en humanos coinciden en demostrar los efectos antihipertensivos del aceite de oliva.