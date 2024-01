¿Qué efectos tiene el consumo de café en los triglicéridos?

La importancia de la dieta

El estudio titulado Some trues concerning coffee , que es un análisis de varias investigaciones, determinó que las personas que se abstienen de tomar café durante cuatro u ocho semanas ven sus niveles de colesterol disminuir regularmente.

El estudio Effects of coffee consumption on health, por su parte, indica que las evidencias actuales no justifican recomendar la ingesta de café para la prevención de enfermedades, pero sugieren que los adultos que no tienen problemas de salud específicos y las mujeres no embarazadas, pueden consumirlo moderadamente, de manera que forme parte de un estilo de vida saludable.