¿Qué es lo que pasa realmente si de desgasta el cartílago de la rodilla?

El deterioro no tratado puede provocar dolor articular invalidante, lo cual según la información de Barna Clinic es la incapacidad de realizar actividades normales. En consecuencia, el daño grande en las rodillas termina generando artrosis.

La artrosis suele comenzar con un desgaste del cartílago articular por un fracaso de los procesos de regeneración del cartílago dañado, con lo que esta estructura entra en un círculo vicioso en el que los procesos destructivos son más importantes que los procesos de regeneración y ello da lugar a que se vaya alterando la matriz extracelular del cartílago que ya no es capaz de absorber y amortiguar correctamente los impactos mecánico.

El dolor de rodilla no solo proviene de lesiones, sino que la edad también influye. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Infortunadamente, el cartílago no se regenera, dado que tiene pocas células. Aunque las lesiones solo se quedan en lo muscular, por lo que no interfiere el el tejido óseo. Esto genera que, si bien no se regenera, se puede restaurar con el descanso, ejercicio y alimentación.