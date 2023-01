¿Qué no debe comer una persona con piedras en los riñones?

Las piedras en los riñones son trozos de un material sólido que se forman en uno o ambos riñones cuando hay niveles altos de ciertos minerales en la orina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Además, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que los doctores diagnostican las piedras en los riñones a través de análisis de orina, de sangre y de diagnósticos por imagen, pero los siguientes signos pueden indicar la existencia de cálculos renales:

Dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece.

Sangre en la orina.

Los cálculos renales son comunes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Fiebre y escalofríos.

Vómitos.

Orina con mal olor o con apariencia turbia.

Sensación de ardor al orinar.

Adicionalmente, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que los tipos de cálculos renales son:

Cálculos de calcio. La mayoría de los cálculos renales son cálculos de calcio, suelen producirse en forma de oxalato de calcio. El oxalato es una sustancia que produce el hígado diariamente o que se obtiene en la alimentación. Ciertas frutas y verduras, así como los frutos secos y el chocolate, tienen un alto contenido de oxalato.

Cálculos de estruvita. Los cálculos de estruvita se forman a partir de una infección de las vías urinarias. Estos cálculos pueden crecer rápidamente y volverse bastante grandes, a veces, con muy pocos síntomas o pequeñas advertencias.

Un cálculo renal no suele causar síntomas hasta que comienza a desplazarse por el riñón o pasa a uno de los uréteres. - Foto: Foto: Getty Images.

Cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico se pueden formar en personas que pierden demasiado líquido debido a la diarrea crónica o a la malabsorción, en aquellos que llevan una dieta rica en proteínas y en aquellos con diabetes o síndrome metabólico. Ciertos factores genéticos también pueden aumentar el riesgo de presentar cálculos de ácido úrico.

Cálculos de cistina. Estos cálculos se forman en personas con un trastorno hereditario llamado cistinuria que hace que los riñones excreten un aminoácido específico en grandes cantidades.

Dicho lo anterior, los alimentos que se deben evitar para evitar la formación de cálculos renales son:

1. Alimentos ricos en oxalatos.

2. Proteínas en exceso.

3. Regular el consumo de sal.

4. Exceso de alimentos ricos en vitamina C.

5. Evitar los suplementos de calcio y vitamina D.

6. Bebidas alcohólicas.

7. Alimentos azucarados.

Aplicar buenos hábitos alimenticios es clave para tener una buena salud. - Foto: Getty Images

Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que las enfermedades renales se suelen denominar “asesinos silenciosos” e influyen considerablemente en la calidad de vida. No obstante, existen algunas formas muy sencillas para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades renales.

1. Realizar actividad física: las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana, para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

2. Tener una alimentación balanceada y saludable: incluir cinco porciones de frutas y/o vegetales diariamente y mantener el consumo de azúcares y grasas saturadas.

3. Evitar el humo del cigarrillo y promover los espacios 100 % libres de humo de tabaco.

Una alimentación balanceada y saludable debe tener proteínas, grasas, carbohidratos y todos los nutrientes que el cuerpo necesita. - Foto: Getty Images

4. Evitar el consumo abusivo del alcohol, pero si se bebe, es mejor hacerlo con moderación. Moderación significa que beber no es intoxicarse (o embriagarse) y que no consuma más de un trago al día si se es una mujer y no más de dos tragos si se es un hombre. Un trago se define como 12 onzas (350 mL) de cerveza, 5 onzas (150 mL) de vino o 1.5 onzas (45 mL) de licor fuerte.

5. Dormir el tiempo suficiente. Lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche.